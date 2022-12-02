Ольга Бузова, Genshin Impact и «Бэтмен» — что больше всего обсуждали в России в 2022 году

«ВКонтакте» подвела итоги 2022 года и поделилась рейтингом самых обсуждаемых пользователями фильмов, сериалов, игр и людей. Рейтинг составлен с помощью системы анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics — в него попало то, что больше всего обсуждали в период с 1 января по 20 ноября этого года.

Так, наиболее обсуждаемым человеком 2022 года стала Ольга Бузова. Актрису, певицу и ведущую множество раз обсуждали в различных публикациях и упоминали в комментариях. Второе место занял фронтмен BTS Чон Чонгук, а тройку закрыл Егор Крид. Примечательно, что на четвёртой позиции расположился Криштиану Роналду, а на пятом месте оказался Лионель Месси.

Что касается фильмов, то в 2022 году больше всего обсуждали сиквел «Доктора Стрэнджа». На втором месте расположился «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном, а на третьем — «Анчартед: На картах не значится». Среди многосерийных фильмов и шоу победу одержал мультсериал «Маша и Медведь». Также люди активно обсуждали «Дом дракона».

Фото: «ВКонтакте»

Конечно, нельзя обойтись и без аниме. Самыми обсуждаемыми аниме года ожидаемо стали «Наруто», «Человек-бензопила» и культовая во всём мире «Атака титанов».

Пользователи «ВКонтакте» выбрали и лучшую игру года — по их версии таковой стала Genshin Impact. Ещё люди очень часто обсуждали Elden Ring, вышедшую в начале года, и недавнюю God of War Ragnarok.