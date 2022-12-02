GTX 1060 повержена — GTX 1650 стала самой популярной видеокартой в Steam

Steam рассказал, каким оборудованием и операционными системами пользовались игроки в ноябре 2022 года. Впервые за долгое время большая часть пользователей предпочли играть на видеокартах GTX 1650 (6,05%, в октябре — 5,43%), а ранее лидирующий видеоускоритель GTX 1060 (5,58%, в октябре — 7,39%) занял второе место. На третьем — RTX 2060 (4,48%, в октябре — 5,90%).

Пользователи платформы до сих пор предпочитают Windows 10 (65,60% пользователей), но Windows 11 (27,98%) потихоньку начинает набирать популярность. Третьей по популярности до сих пор остаётся Windows 7 (1,88%). Наименее актуальные операционные системы среди пользователей площадки — MacOS (2,45%) и Linux (1,44%).

Самый популярный объём памяти среди пользователей Steam — 16 ГБ. А самое распространённое разрешение экрана — 1920×1080 пикселей (65,06%). Что касается языков, то на площадке до сих пор преобладает английский (35,62% от общего числа пользователей), а русский на третьем месте (10,15%), его заметно опережает китайский (26,37%).

Фото: Steam