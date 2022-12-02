Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор сыграет в WoW: Dragonflight в прямом эфире

World of Warcraft — крайне популярная игра, которая привлекает всё больше и больше геймеров с каждым годом. Недавно Blizzard выпустила крупное дополнение Dragonflight, которое добавило в проект много свежего контента. Компания даже пригласила особого гостя, чтобы тот поиграл в расширение.

Гостем стал звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор, играющий в шоу шерифа Джима Хоппера. Стрим стартует в ночь со 2 на 3 декабря в 1:00 мск. Вместе с Харбором на трансляции будут присутствовать различные контент-мейкеры по World of Warcraft: Maximum, Annie Fuchsia, Naguura, Larsfest. Ожидается, что они отправятся в подземелья.

Фото: Blizzard

Забавно, что компания пригласила именно этого актёра. Летом Харбор рассказывал, что в 2005 году он проводил в проекте очень много времени. Настолько много, что игра «разрушила жизнь» актёра на год.

Похоже, сейчас Харбор вновь готов вернуться в игру. В этот раз она не должна его затянуть так сильно, как прежде.