Звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор сыграет в WoW: Dragonflight в прямом эфире

World of Warcraft — крайне популярная игра, которая привлекает всё больше и больше геймеров с каждым годом. Недавно Blizzard выпустила крупное дополнение Dragonflight, которое добавило в проект много свежего контента. Компания даже пригласила особого гостя, чтобы тот поиграл в расширение.
Гостем стал звезда «Очень странных дел» Дэвид Харбор, играющий в шоу шерифа Джима Хоппера. Стрим стартует в ночь со 2 на 3 декабря в 1:00 мск. Вместе с Харбором на трансляции будут присутствовать различные контент-мейкеры по World of Warcraft: Maximum, Annie Fuchsia, Naguura, Larsfest. Ожидается, что они отправятся в подземелья.
Фото: Blizzard
Забавно, что компания пригласила именно этого актёра. Летом Харбор рассказывал, что в 2005 году он проводил в проекте очень много времени. Настолько много, что игра «разрушила жизнь» актёра на год.
Похоже, сейчас Харбор вновь готов вернуться в игру. В этот раз она не должна его затянуть так сильно, как прежде.
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