После выхода The Callisto Protocol акции издателя обвалились

Сегодня вышел космический хоррор The Callisto Protocol. В целом игру приняли неоднозначно. Многие игроки при этом недоумевают и громят проект за ужасную оптимизацию на ПК. На Metacritic у тайтла 75 баллов из 100. На фоне релиза акции издателя экшена — корейской Krafton — просели на 8,41%.

По мнению аналитика Серкана Тото, инвесторы ожидали более высоких оценок и признания. Они считали, что The Callisto Protocol со старта станет признанным хитом. Есть шанс, что игра обретёт статус культовой, но это если и произойдёт, то очень нескоро.

Krafton прославилась благодаря изданию PUBG — компания курирует всю вселенную королевской битвы. Когда издатель формировал студию Striking Distance и нанимал автора первой Dead Space Глена Скофилда, он хотел, чтобы события The Callisto Protocol разворачивались в мире PlayerUnknown’s Battlegrounds. Но в итоге авторы уговорили финансистов отказаться от этой идеи.