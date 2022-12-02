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«Ужас тут только от оптимизации». Игроки громят ПК-версию The Callisto Protocol

«Ужас тут только от оптимизации». Игроки громят ПК-версию The Callisto Protocol
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Несколько часов назад вышла The Callisto Protocol. С мнением критиков можно ознакомиться в отдельном материале — журналисты в целом довольны хоррором, а вот ситуация с ПК-версией проекта оставляет желать лучшего.

В Steam игру уже громят за плохую оптимизацию. Отзывы об игре в основном отрицательные. Из 520 обзоров положительных лишь 21%. И если The Callisto Protocol устраивает геймеров по части графики и сюжета, то с технической частью игры всё плохо.

Фото: Steam

Игроки пишут, что тайтл страдает от багов, вылетов и подвисаний, притом касается это даже топовых ПК с мощным железом. Геймер отметил, что даже на 3080 Ti тайтл ведёт себя плохо, а FPS постоянно скачет. Кто-то даже всерьёз настроен вернуть за игру деньги.

The Callisto Protocol Not Optimization.
Жадные до бабла разрабы работают только над консольными версиями. А на ПК всем плевать.
The Refund Protocol.
Поиграл немного. Первое, что могу сказать об этой игре — ужас тут представляет только оптимизация. У меня в ПК стоит RTX 3060, и даже она не справляется.
Словами не передать, насколько хорошо оптимизирована игра. А вот числами можно — 0/10.

Ожидается, что разработчики The Callisto Protocol выпустят патч для ПК-версии, который устранит большинство технических болячек. Игра уже доступна на всех платформах.

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