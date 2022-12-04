Креативный директор мультиплеера Halo Infinite покинул 343 Industries
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Студию 343 Industries покидает один из ключевых сотрудников — креативный директор мультиплеера Halo Infinite Том Френч. Об этом разработчик сообщил в своих соцсетях, заявив, что после 11 лет работы над Halo он готов «к новым приключениям».
Спустя одиннадцать с половиной лет работы над Halo я оставляю свою «спартанскую» броню в стороне, чтобы отправиться навстречу новым приключениям.
Это была огромная честь быть частью игры, которую я так любил как игрок и восхищался ею как разработчик. Я невероятно горд тем временем, что провёл в 343 Industries.
Ранее из 343 Industries ушли несколько ключевых сотрудников — в том числе и технический директор Дэвид Бергер и глава студии Бонни Росс.
Halo Infinite доступна на Xbox Series, Xbox One, ПК и в сервисе Game Pass.
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