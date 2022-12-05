Крупные киносети России не покажут «Аватара: Путь воды» до середины января

Как сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика», федеральные киносети договорились не показывать в России «Аватар: Путь воды» до 12 января 2023 года. Собеседники издания поясняют, что такое решение обусловлено конфигурацией отечественных релизов, которая позволяет кинотеатрам заработать в новогодние праздники без привлечения голливудского контента.
Кроме того, многие киносети делают большую ставку на фильм «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи. Лента должна стартовать уже 5 января во всех кинотеатрах страны. По словам собеседников БК, к соглашению присоединились все крупные игроки рынка, а вот с небольшими региональными сетями и отдельными независимыми кинотеатрами есть сложности. Возможно, небольшие кинотеатры всё-таки покажут «Аватара 2» уже в декабре.
Премьера фильма «Аватар: Путь воды» намечена на 14 декабря, однако до России он официально не доберётся. Судя по всему, отечественные киносети планируют использовать технологию обхода санкций и показать новинку в России — как уже поступали с «Топ Ганом: Мэверик», «Тором 4» и другими летними блокбастерами.
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