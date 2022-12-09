Официально: Returnal скоро выйдет на ПК

На прешоу The Game Awards 2022 показали небольшой тизер Returnal — крупнобюджетный рогалик Sony всё же доберётся до ПК. Ранее об этом ходило множество слухов и в Сети даже обнаружили сборку для Steam, поэтому анонс был лишь вопросом времени.

Returnal в апреле 2021 года эксклюзивно для PS5, а этим летом добрался до подписки PS Plus Extra. Игроки в роли исследователей космоса терпели крушение на неизвестной планете. Во время её исследования оказывалось, что героиня уже была здесь и умирала. После каждой смерти уровни перестраивались, а героиня начинала с начала уровня.

Точная дата выхода Returnal на ПК неизвестна, однако разработчики заявили, что это случится уже «скоро». Возможно, экшен доберётся до платформы уже в начале 2023 года.