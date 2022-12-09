Легендарный актёр Аль Пачино выступил с речью на The Game Awards 2022

На церемонии The Game Awards 2022 появился легендарный Аль Пачино! Он вышел на сцену, после чего его с большим восторгом встретили зрители. Культовый актёр рассказал, что сам играет редко, а вот его дети и внуки проводят за видеоиграми кучу времени. Поэтому он решил посетить шоу и побывать на ивенте из «нового медиа».
Также Аль Пачино вручил награду, конечно же, за лучшую актёрскую игру года. Победителем стал Кристофер Джадж — исполнитель роли Кратоса в недавней God of War Ragnarok. После вручения награды актёры обнялись и исполнитель роли Призрака Спарты поблагодарил свою маму, брата и всех причастных к игре со стороны разработчиков из Santa Monica Studio и Sony.
Мы ведём текстовую трансляцию The Game Awards 2022. Следить за ней можно в отдельном материале.
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