Первый трейлер Star Wars Jedi: Survivor — игра выйдет 17 марта

Respawn Entertainment показала геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor — это сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. В ролике можно увидеть, как Кэл Кестис сражается с врагами с помощью световых мечей.

Также в ролике показали и некоторые фрагменты из сюжетной кампании. Можно заметить, что Кэл сильно возмужал, и такой вид ему даже больше идёт.

Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Первую часть, Star Wars Jedi: Fallen Order, приняли в целом тепло.