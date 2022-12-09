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Первый трейлер Star Wars Jedi: Survivor — игра выйдет 17 марта

Первый трейлер Star Wars Jedi: Survivor — игра выйдет 17 марта
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Respawn Entertainment показала геймплейный трейлер Star Wars Jedi: Survivor — это сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. В ролике можно увидеть, как Кэл Кестис сражается с врагами с помощью световых мечей.

Также в ролике показали и некоторые фрагменты из сюжетной кампании. Можно заметить, что Кэл сильно возмужал, и такой вид ему даже больше идёт.

Игра выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series. Первую часть, Star Wars Jedi: Fallen Order, приняли в целом тепло.

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