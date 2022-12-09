Денди собрал новую команду по Dota 2. Этот сезон она проведёт в Северной Америке
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32-летний киберспортсмен Данил Dendi Ишутин в своих соцсетях анонсировал новый состав своего клуба B8 по Dota 2.
В него вошли четыре игрока из Украины, включая самого Денди и его экс-тиммейта по NAVI Глеба Funn1k Липатникова, а также перуанский саппорт Джоэл Мори MoOz Озамбела — ранее он выступал за Lava и NoPing.
Фото: Логово Дендимона в Telegram
Примечательно, но B8 Esports будет выступать в североамериканской региональной лиге Dota Pro Circuit. С чем связано такое решение, клуб не уточнил, однако пятёрка Dendi сможет выступить сразу в первом дивизионе — она займёт слот Wildcard Gaming.
Состав B8 по Dota 2 на сезон 2022/23:
- Денис StoneBank Корж;
- Данил Dendi Ишутин;
- Глеб Funn1k Липатников;
- Олег Lodine Кваша;
- Джоэл Мори MoOz Озамбела.
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