Денди собрал новую команду по Dota 2. Этот сезон она проведёт в Северной Америке

32-летний киберспортсмен Данил Dendi Ишутин в своих соцсетях анонсировал новый состав своего клуба B8 по Dota 2.

В него вошли четыре игрока из Украины, включая самого Денди и его экс-тиммейта по NAVI Глеба Funn1k Липатникова, а также перуанский саппорт Джоэл Мори MoOz Озамбела — ранее он выступал за Lava и NoPing.

Фото: Логово Дендимона в Telegram

Примечательно, но B8 Esports будет выступать в североамериканской региональной лиге Dota Pro Circuit. С чем связано такое решение, клуб не уточнил, однако пятёрка Dendi сможет выступить сразу в первом дивизионе — она займёт слот Wildcard Gaming.

Состав B8 по Dota 2 на сезон 2022/23: