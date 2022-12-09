Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Авторы кооперативного хита Remnant: From the Ashes анонсировали сиквел

Авторы кооперативного хита Remnant: From the Ashes анонсировали сиквел
Комментарии

Gearbox Publishing и Gunfire Games анонсировали Remnant 2 — сиквел популярного кооперативного шутера Remnant: From the Ashes. Как и в оригинальной игре, в продолжении игрокам предстоит в одиночку или с друзьями спасать человечество, проходя различные миссии в процедурно генерируемых мирах.

По словам авторов, пользователей ждут разветвлённые цепочки заданий, уникальная добыча и множество испытаний. Кроме того, в игре будет доступна глубокая настройка классов и богатый выбор оружия, брони и специальных усилений.

Сражаясь с могучими боссами и их коварными приспешниками, вы вновь будете вынуждены то бросаться в ближний бой, то аккуратно отстреливать врагов издалека.

Для исследования новых биомов понадобится тщательно выбирать оружие и снаряжение, а схватки с боссами и охота за самыми ценными наградами потребуют слаженной работы высокоуровневых игроков.

Remnant 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в 2023 году. Игра будет полностью переведена на русский.

0
0
0
0
0
0
Поделиться
Теги Чемп.Play Игры •••

Заглавное фото: Gearbox Publishing

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022