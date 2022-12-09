Авторы кооперативного хита Remnant: From the Ashes анонсировали сиквел
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Gearbox Publishing и Gunfire Games анонсировали Remnant 2 — сиквел популярного кооперативного шутера Remnant: From the Ashes. Как и в оригинальной игре, в продолжении игрокам предстоит в одиночку или с друзьями спасать человечество, проходя различные миссии в процедурно генерируемых мирах.
По словам авторов, пользователей ждут разветвлённые цепочки заданий, уникальная добыча и множество испытаний. Кроме того, в игре будет доступна глубокая настройка классов и богатый выбор оружия, брони и специальных усилений.
Сражаясь с могучими боссами и их коварными приспешниками, вы вновь будете вынуждены то бросаться в ближний бой, то аккуратно отстреливать врагов издалека.
Для исследования новых биомов понадобится тщательно выбирать оружие и снаряжение, а схватки с боссами и охота за самыми ценными наградами потребуют слаженной работы высокоуровневых игроков.
Remnant 2 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК в 2023 году. Игра будет полностью переведена на русский.
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