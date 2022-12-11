Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Джеймс Ганн опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу. «Человеку из стали 2» быть?

Джеймс Ганн опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу. «Человеку из стали 2» быть?
Комментарии

Джеймс Ганн ставит супергероя Супермена в приоритет во всей киновселенной DC. А актёра Генри Кавилла он очень любит и уважает.

Ранее сообщалось, что будущее Генри Кавилла в киновселенной DC под очень большим вопросом. Также ходили слухи, что Ганн недолюбливает Кавилла. Джеймс в своём «твиттере» опроверг эту информацию, назвав её откровенной ложью.

Новый куратор киновселенной DC также напомнил, что 10 декабря культовый фильм «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли отметил 44-летие с момента премьеры. Ганн опубликовал в «Твиттере» постер этой важной картины, снятой по комиксам.

На следующей неделе внутри Warner Bros. Discovery новые руководители вселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран проведут большую презентацию супергеройского будущего известной вселенной. 8 декабря журналисты The Hollywood Reporter выяснили, что будущее Генри Кавилла во вселенной DC снова под большим вопросом.

Новость по теме
Фильмы DC придумают заново. Будущее без Генри Кавилла, Галь Гадот, Зака Снайдера и других
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022