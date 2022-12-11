Джеймс Ганн опроверг слухи о ненависти к Генри Кавиллу. «Человеку из стали 2» быть?

Джеймс Ганн ставит супергероя Супермена в приоритет во всей киновселенной DC. А актёра Генри Кавилла он очень любит и уважает.
Ранее сообщалось, что будущее Генри Кавилла в киновселенной DC под очень большим вопросом. Также ходили слухи, что Ганн недолюбливает Кавилла. Джеймс в своём «твиттере» опроверг эту информацию, назвав её откровенной ложью.
Новый куратор киновселенной DC также напомнил, что 10 декабря культовый фильм «Супермен» с Кристофером Ривом в главной роли отметил 44-летие с момента премьеры. Ганн опубликовал в «Твиттере» постер этой важной картины, снятой по комиксам.
На следующей неделе внутри Warner Bros. Discovery новые руководители вселенной DC Джеймс Ганн и Питер Сафран проведут большую презентацию супергеройского будущего известной вселенной. 8 декабря журналисты The Hollywood Reporter выяснили, что будущее Генри Кавилла во вселенной DC снова под большим вопросом.
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