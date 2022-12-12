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CD Projekt выпустила расслабляющее видео обновлённого «Ведьмака 3»

CD Projekt выпустила расслабляющее видео обновлённого «Ведьмака 3»
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CD Projekt RED продолжает рекламировать некстген-версию третьего «Ведьмака». Авторы опубликовали полуторачасовой ролик, в котором, впрочем, ничего и не происходит.

Всё видео демонстрируется один пейзаж, а единственное, что меняется в ролике, — время суток. Видео сопровождено атмосферной музыкой из игры. Также можно заметить стоящего у берега Геральта. В описании отмечено, что за просмотром видео можно расслабиться, послушать природу и хорошенько отдохнуть.

Обновлённая версия «Ведьмака 3» выйдет уже 14 декабря на ПК, PS5 и Xbox Series. В тайтле авторы улучшили графику, добавили современные технологии, немного нового контента и фоторежим. Некстген-версия будет доступна бесплатно для всех владельцев оригинальной игры.

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