Путь на The International 2023. Все трансферы перед новым сезоном в Dota 2

Недавно в Dota 2 закрылась регистрация профессиональных команд перед новым сезоном-2022/2023. Этот трансферный период подарил фанатам киберспорта немало сюрпризов — едва ли не все топовые клубы решились на изменения в ростере.
Кто-то, вдохновлённый успехами прошлого, решил слегка подкорректировать состав единственной заменой или новым подходом. Намного больше было тех, кто подошёл к делу радикально — и начнёт свой путь к The International 2023 с совершенно новой пятёркой или вовсе в другом регионе.
Перед стартом Dota Pro Circuit 2022/2023 мы рассказываем о самых главных изменениях в топе профессиональной «Доты» — с надеждой, что каждый сможет найти себе команду, которую будет приятно поддерживать на протяжении всего сезона.
The International 2022
Фото: Flickr
Larl — в Team Spirit
Состав Team Spirit: Yatoro, Larl, Collapse, Mira, Miposhka.
«Драконы» неудачно выступили на The International 2022, в результате чего менеджмент решился на изменения. Крайним оказался мидер Александр TORONTOTOKYO Хертек — а вместо него взяли молодого таланта Дениса Larl Сигитова из BetBoom.
В клубе уверяют, что новый игрок прекрасно подходит коллективу и сможет остановить стагнацию состава в плане идей и стратегий. Как это будет выглядеть на практике, мы, как и в остальных случаях, сможем увидеть только в январе.
Денис Larl Сигитов
Фото: Team Spirit
Новый состав BetBoom Team
BetBoom Team: Pure, gpk, Nightfall, Save, TORONTOTOKYO.
Darkside: RAMZES666, re1bl, DkFogas, RodjER, SoNNeikO.
После провала на TI11 перемены затеял и другой российский клуб. BetBoom полностью распустила прежнюю пятёрку, а взамен потратила огромные деньги на команду звёзд. Экс-игроки Virtus.pro объединились с керри Entity Иваном Pure Москаленко и бывшим мидером Team Spirit, который ради такой сборной сменил роль на саппорта.
На бумаге ростер — едва ли не сильнейший, что можно было собрать в СНГ-регионе. На деле такие команды далеки от ментального баланса и редко показывают ожидаемый сверхрезультат, но посмотреть за пятёркой ярких талантов будет как минимум интересно.
На останках прежнего состава BetBoom возник новый коллектив Darkside, который также будет играть в первом дивизионе СНГ-лиги. К связке саппортов неожиданно присоединился опытный Роман RAMZES666 Кушнарёв, а вот игроки второй и третьей позиции вызывают сомнения, что коллектив сможет бороться за топ-позиции в регионе.
Даниил gpk Скутин
Фото: SLTV
Malady — в NAVI, Daxak и Solo — в HR
Natus Vincere: V-Tune, Nicky'Cool, laise, swedenstrong, Malady.
HellRaisers: Daxak, depressed kid, MieRo, Antares, Solo.
«Рождённые побеждать» в их сложной ситуации провели неплохой решафл. Потеряв капитана и мидера, клуб смог найти двух мотивированных игроков из Казахстана — пусть опыта им не хватает, но селекция NAVI уже успела зарекомендовать себя в прошлом сезоне. Получился симпатичный ростер из молодых игроков, за которым должно быть приятно наблюдать.
А вот HR, откуда все игроки ушли «на повышение», пришлось собирать ростер из того, что осталось. Осталось не так много — Дахак собирался пропускать сезон и менять позицию, 32-летний Соло задумывался о завершении карьеры… Хотя очень хочется ошибаться и верить, что команда сможет навязать конкуренцию грандам.
Алексей Solo Березин
Фото: Epic Esports Events
DM — из Virtus.pro в OG
Virtus.pro: Koma`, squad1x, Noticed, sayuw, Dukalis.
One Move: Munkushi~, Ainkrad, AfterLife, Gilgr, Pantomem.
Больше HellRaisers этой осенью растеряла только Virtus.pro. Новый менеджмент решил начать всё с чистого листа — в результате клуб покинули не только три кор-игрока, но и yamich с Xakoda, которые так и не нашли себе другую команду.
Пять перспективных игроков в первых официальных матчах показывают себя не лучшим образом. Фанатам «мишек» остаётся только верить в лучшее или болеть за старых игроков: например, Дмитрия DM Дорохина, которого заметили в европейской OG.
One Move тоже существенно перетряхнула ростер и теперь, кажется, станет кузницей талантов для VP. Посмотрим, что из этого выйдет — но смотреть на этот проект (как и Virtus.pro) стоит на большой дистанции. Главное, чтобы хватило времени раскрыться.
Новый состав Virtus.pro
Фото: Virtus.pro
ATF — из OG в Nigma Galaxy
OG: Yuragi, bzm, DM, Taiga, Misha.
Nigma Galaxy: ATF, Suma1L, MinD_ContRoL, GH, KuroKy.
Молодой ростер OG в межсезонье лишился главной звезды: оффлейнер Аммар ATF аль-Ассаф после первого же успешного сезона на про-сцене решился на новый вызов и перебрался в Nigma Galaxy. Несмотря на его высокий уровень, замена достойная — россиянин DM в прошлом сезоне был едва ли не сильнейшим звеном в Virtus.pro.
Вокруг Nigma этой осенью ходило много слухов, но в результате мы увидели лишь одну замену. Да и то, скорее, вынужденную — Миракл объявил о паузе в карьере по состоянию здоровья. Но хватит ли этого, чтобы хотя бы остаться в первом дивизионе Европы?
Дмитрий DM Дорохин
Фото: Virtus.pro
Свап мидеров в Европе
Team Liquid: miCKe, Nisha, zai, Boxi, iNSaNiA.
Team Secret: Crystallis, BOOM, Resolut1on, Zayac, Puppey.
Gaimin Gladiators: DyrachYO, Quinn, Ace, tOfu, Seleri.
Европейские коллективы показали отличные результаты на The international, потому мы увидели лишь точечные замены в ряде коллективов. Entity пришлось искать керри после ухода Pure в BetBoom (выбрали watson из HR), а эта тройка, к примеру, поменяла мидеров.
Получился небольшой круговорот. Михал Nisha Янковски решил сменить обстановку и после трёх лет в Secret ушёл в новую команду, заменив MATUMBAMAN. Вместо него Пуппей смог вытащить перспективного BOOM, а «гладиаторы» пригласили из-за океана Квинна Quinn Каллахана.
Квинн Quinn Каллахан
Фото: Flickr
Возвращение старых OG
Old G: Topson, No[o]ne, Ceb, MSS, n0tail.
И ещё одна новая команда — три члена «золотого» состава OG готовы возобновить карьеру и показать молодёжи, как играли в «Доту» в 2018-м и 2019-м.
Чемпионы двух TI добрали No[o]ne из NAVI и американского саппорта MSS, но пока непонятно, на что нацелен этот ростер. Покатать в своё удовольствие или тренироваться 24/7, чтобы вновь выйти на The International?
Начинать, кстати, придётся с хорошо знакомых Себу и Нотейлу открытых квалификаций. Как и перед победным TI8.
Топиас Topson Таавинсайнен
Фото: Flickr
Новый ростер PSG.LGD
PSG.LGD: shiro, NothingToSay, 项羽, planet, y'
Ощутимые потери понёс главный китайский гранд. Серия скандалов после неудачи на TI11 разрушила яркий коллектив — Чжан Faith_bian Руида завершил карьеру, керри Ame взял паузу, а разочарованный XinQ стал искать новую команду (кстати, не нашёл).
Вероятно, клуб в этой ситуации сделал всё возможное. Новые игроки неплохи, но представить такой ростер на вершине мирового топа намного труднее, чем предыдущий.
PSG.LGD
Фото: WePlay
Другие изменения в Китае
Team Aster: Monet, Xvy, Xxs, BoBoKa, 皮球.
Xtreme Gaming: Ghost, Paparazi, JT-, Pyw, Dy.
Vici Gaming: Erica, Setsu, b a b, fy, Yang.
Вообще, профессиональная Dota 2 в Поднебесной находится в глубоком кризисе. Несколько знаковых для региона игроков повесили мышку на гвоздь, а заменить их оказалось просто некем.
Уже год в Китае действует закон, по которому геймеры младше 18 лет получают лишь три часа в неделю на игры. Неудивительно, что в такой ситуации новых молодых талантов в киберспорте не появляется вовсе.
Как итог — выше мы видим все хоть сколько-нибудь перспективные команды для нового сезона.
Чжан Paparazi Ченчжюн
Фото: MDL
Evil Geniuses переезжают в Перу
Evil Geniuses: Pakzs, Chris Luck, Whisper, Matthew, Pandaboo.
Shopify Rebellion: Arteezy, Abed, SabeRLight-, Cr1t-, Fly.
Революция в главном клубе Северной Америки: после успеха двух перуанских коллективов на The International «злые гении» выкинули свой бедовый состав и подписали звёздный микс игроков beastcoast и Thunder Awaken. Теперь организация будет выступать в соседнем регионе.
В то же время старый состав EG уже нашёл себе новый дом и вступает в сезон-2022/2023 лишь с одним изменением: россиянина Nightfall, который вернулся в СНГ ради BetBoom, заменил Йонас SabeRLight- Войтек из TSM.
Thunder Awaken на The International 2021
Фото: Flickr
Новый состав Team SoloMid
TSM: Timado, Bryle, kasane, Ari, Whitemon.
Казалось, что прежний ростер выглядел перспективно — но по итогу решафла в обновлённой пятёрке остались лишь керри и мидер.
Самым неожиданным стал трансфер 19-летнего Ильяса kasane Гайнуллина (кто-то может помнить его как Celebrity из молодёжного состава Virtus.pro), хотя и пара саппортов выглядит интересно. Команда должна выходить на мэйджор, а вот что будет дальше, предсказать невозможно.
Энцо Timado Гьяноли
Фото: Dreamhack
Dendi — в Северную Америку
B8: StoneBank, Dendi, Funn1k, MoOz, Lodine.
Одним из главных конкурентов TSM и Shopify Rebellion станет новый состав клуба Данила Dendi Ишутина. Звёздный мидер первой половины 2010-х даже в 32 полон мотивации и предпримет ещё одну попытку вернуться в топ.
Решение играть в Северной Америке составом из четырёх украинцев и перуанца выглядит, с одной стороны, странно, с другой — вполне понятно. Выйти на мэйджор отсюда будет легче всего (регион безумно слабый), к тому же именно тут нашёлся свободный слот в первый дивизион.
Данил Dendi Ишутин
Фото: GosuGamers
Керри из Беларуси — в Перу
Thunder Awaken: Knight~, Alone, ILICH, Michael~, Accel.
И последний интересный решафл. Клуб, который смог войти в топ-8 на The International, остался без игроков — кто-то перешёл в Evil Geniuses, а оставшихся перетащили к себе beastcoast.
В результате новый ростер TA решили строить вокруг яркого мидера Alone, который позвал в команду своего знакомого Алексея Knight Свиридова. Керри One Move подумал пару дней и решился на переезд в Лиму, где будет одним из претендентов на топ-места в регионе.
Алексей Smiling Knight Свиридов
Фото: gamesport.com
Официально новый сезон Dota Pro Circuit стартует 9 января 2023 года — у обновлённых команд ещё осталось немного времени на подготовку и предсезонные турниры.
А менее чем через месяц мы увидим все эти коллективы в деле; тогда и станет ясно, кто оказался прав.
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