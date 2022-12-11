Главные изменения в топ-командах — ещё один россиянин в OG, новый звёздный состав в СНГ и сюрприз-ростер от Денди.

Путь на The International 2023. Все трансферы перед новым сезоном в Dota 2

Недавно в Dota 2 закрылась регистрация профессиональных команд перед новым сезоном-2022/2023. Этот трансферный период подарил фанатам киберспорта немало сюрпризов — едва ли не все топовые клубы решились на изменения в ростере.

Кто-то, вдохновлённый успехами прошлого, решил слегка подкорректировать состав единственной заменой или новым подходом. Намного больше было тех, кто подошёл к делу радикально — и начнёт свой путь к The International 2023 с совершенно новой пятёркой или вовсе в другом регионе.

Перед стартом Dota Pro Circuit 2022/2023 мы рассказываем о самых главных изменениях в топе профессиональной «Доты» — с надеждой, что каждый сможет найти себе команду, которую будет приятно поддерживать на протяжении всего сезона.

The International 2022 Фото: Flickr

Larl — в Team Spirit

Состав Team Spirit: Yatoro, Larl, Collapse, Mira, Miposhka.

Здесь и далее — курсивом выделены игроки, которые перешли в клуб в это трансферное окно.

«Драконы» неудачно выступили на The International 2022, в результате чего менеджмент решился на изменения. Крайним оказался мидер Александр TORONTOTOKYO Хертек — а вместо него взяли молодого таланта Дениса Larl Сигитова из BetBoom.

В клубе уверяют, что новый игрок прекрасно подходит коллективу и сможет остановить стагнацию состава в плане идей и стратегий. Как это будет выглядеть на практике, мы, как и в остальных случаях, сможем увидеть только в январе.

Новость по теме Руководитель Team Spirit выпустил огромный пост об уходе TORONTOTOKYO

Денис Larl Сигитов Фото: Team Spirit

Новый состав BetBoom Team

BetBoom Team: Pure, gpk, Nightfall, Save, TORONTOTOKYO.

Darkside: RAMZES666, re1bl, DkFogas, RodjER, SoNNeikO.

После провала на TI11 перемены затеял и другой российский клуб. BetBoom полностью распустила прежнюю пятёрку, а взамен потратила огромные деньги на команду звёзд. Экс-игроки Virtus.pro объединились с керри Entity Иваном Pure Москаленко и бывшим мидером Team Spirit, который ради такой сборной сменил роль на саппорта.

На бумаге ростер — едва ли не сильнейший, что можно было собрать в СНГ-регионе. На деле такие команды далеки от ментального баланса и редко показывают ожидаемый сверхрезультат, но посмотреть за пятёркой ярких талантов будет как минимум интересно.

На останках прежнего состава BetBoom возник новый коллектив Darkside, который также будет играть в первом дивизионе СНГ-лиги. К связке саппортов неожиданно присоединился опытный Роман RAMZES666 Кушнарёв, а вот игроки второй и третьей позиции вызывают сомнения, что коллектив сможет бороться за топ-позиции в регионе.

Даниил gpk Скутин Фото: SLTV

Malady — в NAVI, Daxak и Solo — в HR

Natus Vincere: V-Tune, Nicky'Cool, laise, swedenstrong, Malady.

HellRaisers: Daxak, depressed kid, MieRo, Antares, Solo.

«Рождённые побеждать» в их сложной ситуации провели неплохой решафл. Потеряв капитана и мидера, клуб смог найти двух мотивированных игроков из Казахстана — пусть опыта им не хватает, но селекция NAVI уже успела зарекомендовать себя в прошлом сезоне. Получился симпатичный ростер из молодых игроков, за которым должно быть приятно наблюдать.

А вот HR, откуда все игроки ушли «на повышение», пришлось собирать ростер из того, что осталось. Осталось не так много — Дахак собирался пропускать сезон и менять позицию, 32-летний Соло задумывался о завершении карьеры… Хотя очень хочется ошибаться и верить, что команда сможет навязать конкуренцию грандам.

Алексей Solo Березин Фото: Epic Esports Events

DM — из Virtus.pro в OG

Virtus.pro: Koma`, squad1x, Noticed, sayuw, Dukalis.

One Move: Munkushi~, Ainkrad, AfterLife, Gilgr, Pantomem.

Больше HellRaisers этой осенью растеряла только Virtus.pro. Новый менеджмент решил начать всё с чистого листа — в результате клуб покинули не только три кор-игрока, но и yamich с Xakoda, которые так и не нашли себе другую команду.

Пять перспективных игроков в первых официальных матчах показывают себя не лучшим образом. Фанатам «мишек» остаётся только верить в лучшее или болеть за старых игроков: например, Дмитрия DM Дорохина, которого заметили в европейской OG.

Новость по теме Virtus.pro подписала новых руководителя направления, тренера и менеджера по Dota 2

One Move тоже существенно перетряхнула ростер и теперь, кажется, станет кузницей талантов для VP. Посмотрим, что из этого выйдет — но смотреть на этот проект (как и Virtus.pro) стоит на большой дистанции. Главное, чтобы хватило времени раскрыться.

Nemiga Gaming станет единственной из восьми команд-участниц региональной DPC-лиги в СНГ, которая не поменяла состав. Несмотря на интерес других клубов к Malr1ne и Kiritych, пятёрка остаётся вместе.

Новый состав Virtus.pro Фото: Virtus.pro

ATF — из OG в Nigma Galaxy

OG: Yuragi, bzm, DM, Taiga, Misha.

Nigma Galaxy: ATF, Suma1L, MinD_ContRoL, GH, KuroKy.

Молодой ростер OG в межсезонье лишился главной звезды: оффлейнер Аммар ATF аль-Ассаф после первого же успешного сезона на про-сцене решился на новый вызов и перебрался в Nigma Galaxy. Несмотря на его высокий уровень, замена достойная — россиянин DM в прошлом сезоне был едва ли не сильнейшим звеном в Virtus.pro.

Вокруг Nigma этой осенью ходило много слухов, но в результате мы увидели лишь одну замену. Да и то, скорее, вынужденную — Миракл объявил о паузе в карьере по состоянию здоровья. Но хватит ли этого, чтобы хотя бы остаться в первом дивизионе Европы?

Дмитрий DM Дорохин Фото: Virtus.pro

Свап мидеров в Европе

Team Liquid: miCKe, Nisha, zai, Boxi, iNSaNiA.

Team Secret: Crystallis, BOOM, Resolut1on, Zayac, Puppey.

Gaimin Gladiators: DyrachYO, Quinn, Ace, tOfu, Seleri.

Европейские коллективы показали отличные результаты на The international, потому мы увидели лишь точечные замены в ряде коллективов. Entity пришлось искать керри после ухода Pure в BetBoom (выбрали watson из HR), а эта тройка, к примеру, поменяла мидеров.

Получился небольшой круговорот. Михал Nisha Янковски решил сменить обстановку и после трёх лет в Secret ушёл в новую команду, заменив MATUMBAMAN. Вместо него Пуппей смог вытащить перспективного BOOM, а «гладиаторы» пригласили из-за океана Квинна Quinn Каллахана.

Квинн Quinn Каллахан Фото: Flickr

Возвращение старых OG

Old G: Topson, No[o]ne, Ceb, MSS, n0tail.

И ещё одна новая команда — три члена «золотого» состава OG готовы возобновить карьеру и показать молодёжи, как играли в «Доту» в 2018-м и 2019-м.

Чемпионы двух TI добрали No[o]ne из NAVI и американского саппорта MSS, но пока непонятно, на что нацелен этот ростер. Покатать в своё удовольствие или тренироваться 24/7, чтобы вновь выйти на The International?

Начинать, кстати, придётся с хорошо знакомых Себу и Нотейлу открытых квалификаций. Как и перед победным TI8.

Топиас Topson Таавинсайнен Фото: Flickr

Новый ростер PSG.LGD

PSG.LGD: shiro, NothingToSay, 项羽, planet, y'

Ощутимые потери понёс главный китайский гранд. Серия скандалов после неудачи на TI11 разрушила яркий коллектив — Чжан Faith_bian Руида завершил карьеру, керри Ame взял паузу, а разочарованный XinQ стал искать новую команду (кстати, не нашёл).

Новость по теме Китайские фанаты раскритиковали игрока PSG.LGD — он привёз на The International девушку

Вероятно, клуб в этой ситуации сделал всё возможное. Новые игроки неплохи, но представить такой ростер на вершине мирового топа намного труднее, чем предыдущий.

PSG.LGD Фото: WePlay

Другие изменения в Китае

Team Aster: Monet, Xvy, Xxs, BoBoKa, 皮球.

Xtreme Gaming: Ghost, Paparazi, JT-, Pyw, Dy.

Vici Gaming: Erica, Setsu, b a b, fy, Yang.

Вообще, профессиональная Dota 2 в Поднебесной находится в глубоком кризисе. Несколько знаковых для региона игроков повесили мышку на гвоздь, а заменить их оказалось просто некем.

Уже год в Китае действует закон, по которому геймеры младше 18 лет получают лишь три часа в неделю на игры. Неудивительно, что в такой ситуации новых молодых талантов в киберспорте не появляется вовсе.

Как итог — выше мы видим все хоть сколько-нибудь перспективные команды для нового сезона.

Чжан Paparazi Ченчжюн Фото: MDL

Evil Geniuses переезжают в Перу

Evil Geniuses: Pakzs, Chris Luck, Whisper, Matthew, Pandaboo.

Shopify Rebellion: Arteezy, Abed, SabeRLight-, Cr1t-, Fly.

Революция в главном клубе Северной Америки: после успеха двух перуанских коллективов на The International «злые гении» выкинули свой бедовый состав и подписали звёздный микс игроков beastcoast и Thunder Awaken. Теперь организация будет выступать в соседнем регионе.

В то же время старый состав EG уже нашёл себе новый дом и вступает в сезон-2022/2023 лишь с одним изменением: россиянина Nightfall, который вернулся в СНГ ради BetBoom, заменил Йонас SabeRLight- Войтек из TSM.

Thunder Awaken на The International 2021 Фото: Flickr

Новый состав Team SoloMid

TSM: Timado, Bryle, kasane, Ari, Whitemon.

Казалось, что прежний ростер выглядел перспективно — но по итогу решафла в обновлённой пятёрке остались лишь керри и мидер.

Самым неожиданным стал трансфер 19-летнего Ильяса kasane Гайнуллина (кто-то может помнить его как Celebrity из молодёжного состава Virtus.pro), хотя и пара саппортов выглядит интересно. Команда должна выходить на мэйджор, а вот что будет дальше, предсказать невозможно.

Энцо Timado Гьяноли Фото: Dreamhack

Dendi — в Северную Америку

B8: StoneBank, Dendi, Funn1k, MoOz, Lodine.

Одним из главных конкурентов TSM и Shopify Rebellion станет новый состав клуба Данила Dendi Ишутина. Звёздный мидер первой половины 2010-х даже в 32 полон мотивации и предпримет ещё одну попытку вернуться в топ.

Решение играть в Северной Америке составом из четырёх украинцев и перуанца выглядит, с одной стороны, странно, с другой — вполне понятно. Выйти на мэйджор отсюда будет легче всего (регион безумно слабый), к тому же именно тут нашёлся свободный слот в первый дивизион.

Данил Dendi Ишутин Фото: GosuGamers

Керри из Беларуси — в Перу

Thunder Awaken: Knight~, Alone, ILICH, Michael~, Accel.

И последний интересный решафл. Клуб, который смог войти в топ-8 на The International, остался без игроков — кто-то перешёл в Evil Geniuses, а оставшихся перетащили к себе beastcoast.

В результате новый ростер TA решили строить вокруг яркого мидера Alone, который позвал в команду своего знакомого Алексея Knight Свиридова. Керри One Move подумал пару дней и решился на переезд в Лиму, где будет одним из претендентов на топ-места в регионе.

Алексей Smiling Knight Свиридов Фото: gamesport.com

Официально новый сезон Dota Pro Circuit стартует 9 января 2023 года — у обновлённых команд ещё осталось немного времени на подготовку и предсезонные турниры.

А менее чем через месяц мы увидим все эти коллективы в деле; тогда и станет ясно, кто оказался прав.