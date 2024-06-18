Звезду «Властелина колец» Иэна Маккеллена госпитализировали из театра в Лондоне

По данным издания Mirror, звезду «Властелина колец», «Людей Икс» и других лент Иэна Маккеллена госпитализировали после падения со сцены в театре Лондона.

Отмечается, что артист потерял равновесие во время отыгрыша боя и упал со сцены. После этого зрителей эвакуировали из театра и сообщили, что представление будет отменено. К вечеру появилась информация о том, что актёру ничего не угрожает и он идёт на восстановление. Представитель театра оставил своё обращение.

Спасибо нашим зрителям и широкой публике за их добрые пожелания после падения Иэна во время сегодняшнего вечернего представления. Команда медиков уверяет нас, что Иэн быстро выздоровеет и придёт в себя.

Ожидается, что в следующий раз Маккеллен появится в представлении уже 19 июня, то есть завтра.