Продюсер «Звёздных войн» Дэйв Филони хотел бы увидеть взрослый фильм по франшизе

Во время недавнего интервью продюсер анимационных проектов и сериалов по «Звёздным войнам» Дэйв Филони рассказал о желании увидеть взрослый фильм по франшизе. Речь идёт о картине с рейтингом R (18+) на манер «Дэдпула».

По словам Филони, он знает, что часть аудитории хотела бы увидеть подобную ленту. Однако Disney, осознавая риски, вряд ли пойдёт на подобное и даст добро на производство такой картины.

Я знаю, что есть фанаты, желающие увидеть это. Это в любом случае интересно. Главное, что мы бы сделали это очень хорошо, потому что к этому стремимся.

Также Филони отметил, что все преданные и давние фанаты «Звёздных войн» выросли и у них наверняка изменились вкусы. К примеру, они как раз хотят увидеть по любимой серии взрослый фильм с серьёзными темами и повествованием.