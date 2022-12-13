Sony запустила страницу с личными итогами 2022 года для игроков на PlayStation

13 декабря Sony традиционно запустила страницу с персональными итогами года на PlayStation. Пользователи могут узнать, сколько часов они наиграли за год, во сколько игр сыграли, сколько трофеев заработали и другую полезную статистику.
Пример статистики за 2022 год
Фото: VGC
К сожалению, почти сразу сервис перестал работать по всему миру. Пользователи из многих стран не могут получить свою статистику из-за общего наплыва. Сперва появляющиеся ошибки связали с недоступностью российских аккаунтов, однако, кажется, проблемы возникают у абсолютно всех геймеров.
Страница с персональными итогами доступна по этой ссылке. Она будет работать вплоть до 13 января, так что каждый пользователь ещё успеет взглянуть, чего он достиг на PlayStation за последний год.
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