Sony запустила страницу с личными итогами 2022 года для игроков на PlayStation

13 декабря Sony традиционно запустила страницу с персональными итогами года на PlayStation. Пользователи могут узнать, сколько часов они наиграли за год, во сколько игр сыграли, сколько трофеев заработали и другую полезную статистику.

Пример статистики за 2022 год Фото: VGC

К сожалению, почти сразу сервис перестал работать по всему миру. Пользователи из многих стран не могут получить свою статистику из-за общего наплыва. Сперва появляющиеся ошибки связали с недоступностью российских аккаунтов, однако, кажется, проблемы возникают у абсолютно всех геймеров.

Страница с персональными итогами доступна по этой ссылке. Она будет работать вплоть до 13 января, так что каждый пользователь ещё успеет взглянуть, чего он достиг на PlayStation за последний год.