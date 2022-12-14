Apple разрешит устанавливать приложения из сторонних магазинов

По информации источников издания Bloomberg, Apple всё же может разрешить пользователям устанавливать приложения на iPhone и iPad из сторонних приложений. Это связано с требованием Европейского союза, которое также касается и Google.

Отмечается, что изменения вступят в силу в 2023 году, когда состоится релиз iOS 17. Владельцы продукции компании смогут скачивать приложения не только из App Store. Также, конечно, не нужно будет платить комиссию в размере 30%. Судя по всему, разрешение коснётся только Европы, обойдя другие страны.

Это не значит, что загружать можно будет абсолютно любое приложение. Возможно, компания будет предварительно одобрять приложения, а уже потом они будут доступны.

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Сама Apple ситуацию пока что никак не комментировала.