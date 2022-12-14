В первом трейлере «Крика 6» показали звезду «Уэнсдей» Дженну Ортегу

Paramount Pictures презентовала дебютный тизер-трейлер хоррора «Крик 6». В ролике показали несколько героев, включая Тару Карпентер из прошлой части, которую играет звезда нашумевшего сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега. События продолжения культовой серии фильмов ужасов впервые развернутся в многомиллионном Нью-Йорке.
Дженна Ортега в фильме «Крик 6»
Фото: Paramount Pictures
Авторы также опубликовали свежий постер картины. На нём — антагонист и узнаваемый маскот всей франшизы.
Постер фильма «Крик 6»
Фото: Paramount Pictures
Звезда франшизы Мелисса Баррера ранее заявила, что «Крик 6» будет в разы кровавее прошлой картины. Мировая премьера новой части состоится в марте 2023 года. Доберётся ли ужастик до России, пока неизвестно.
Недавно стало известно, что сериал «Уэнсдей» с Дженной Ортегой в главной роли стал вторым самым успешным англоязычным шоу Netflix.
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