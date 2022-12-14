Полёты на метле, открытый мир и Выручай-комната: новые детали Hogwarts Legacy
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Студия Avalanche Software провела трансляцию, посвящённую Hogwarts Legacy — ролевой игре по вселенной «Гарри Поттера». Авторы детальнее рассказали о полётах на метле, боевой системе и объяснили, как в игре работает Выручай-комната.
- Разработчики начали презентацию с того же места, где остановились в прошлый раз — во дворе Хогвартса. Главный герой в любой момент может выйти за пределы замка, взять метлу и полететь практически в любом направлении. Метлу, кстати, можно будет улучшать.
Фото: Warner Bros.
- Деревушка Хогсмид будет не единственным населённым местом, которое можно будет посетить в игре. Авторы создали множество небольших поселений в духе магической вселенной, в которых будут свои секреты, загадки и жители.
- Летать можно не только на метле, но и на гиппогрифе, а также на фестрале. Их можно вызвать из специальной сумки — после нажатия кнопки персонаж моментально оказывается в седле и взлетает. Летать можно будет как высоко в небе, так и прямо над землёй.
Полёт на гиппогрифе
Фото: Warner Bros.
- Следующей частью презентации стал углублённый показ боевой системы. Разработчики создали несколько боевых арен в разных уголках игры, на которых можно будет потренироваться тёмным искусствам.
- Самым мощным заклинанием в игре будет Авада Кедавра. Авторы прекрасно понимают, что это запрещённое заклинание в «Гарри Поттере», поэтому у него большая перезарядка.
Тренировка тёмным искусствам на одной из арен
Фото: Warner Bros.
- Сражаться с врагами помогут и различные зелья, которые можно будет варить в Выручай-комнате. Например, зелье каменной кожи повышает защиту персонажа, а с зельем перезарядки можно будет куда чаще использовать заклинания. В целом боевая система куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.
- Финальной частью презентации стал переход к Выручай-комнате. Во вселенной «Гарри Поттера» это специальное место, которое исполняет желания тех, кто в чём-то сильно нуждается. В Hogwarts Legacy комнату можно будет отстраивать прямо как в какой-нибудь The Sims: обустраивать мебелью, двигать стены, менять стиль потолка и многое другое.
Обустройство Выручай-комнаты
Фото: Warner Bros.
- В целом Выручай-комната будет неким хабом: в нём пользователи смогут варить зелья, улучшать снаряжение, выбирать таланты и даже ухаживать за животными. Это можно будет сделать в отдельном помещении комнаты. Животным можно будет давать имена, кормить их и обустраивать им жилище.
Комната с животными в Выручай-комнате
Фото: Warner Bros.
- В конце разработчики показали сюрприз — в игре будет квест с попаданием в некий дневник. Том Реддл в то время ещё не родился, так что речь пойдёт о каком-то другом волшебнике.
Hogwarts Legacy поступит в продажу 10 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series. Версия для PS4 и Xbox One доберётся до геймеров 4 апреля. Игрокам на Nintendo Switch придётся подождать чуть дольше — до 25 июля.
Комментарии
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