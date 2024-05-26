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Дом семьи Кевина из фильма «Один дома» продают за 481 млн рублей

Дом семьи Кевина из фильма «Один дома» продают за 481 млн рублей
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Журналисты издания NBC Chicago обратили внимание, что дом семьи Кевина из фильма «Один дома» был выставлен на продажу за $ 5,25 млн (~ 481 млн рублей). Здание, в котором происходили съёмки картины, расположено по адресу: штат Иллинойс, Уиннетка, Норт-Линкольн-авеню, 671.

До этого момента дом продавали всего два раза: первая сделка была заключена в 1980-х, а вторая — в 2012 году. Он построен из красного кирпича, вмещает пять спален, четыре ванные комнаты, зимний сад и отдельный гараж. Совокупная площадь здания составляет около 950 квадратных метров.

Примечательно, что в конце прошлого года сервис Zillow оценивал стоимость этого дом почти в $ 2,4 млн (~ 220 млн рублей), однако владельцы запросили сумму почти в два раза больше. Скорее всего, даже такая цена найдёт своего покупателя, поскольку среди фанатов оригинальной ленты наверняка найдутся настолько состоятельные люди.

Премьера комедии «Один дома» состоялась в 1990 году. На момент выхода фильма Маколею Калкину было около 10 лет. Прошедшим летом актёру исполнилось уже 43 года.

Фотографии дома

Фото: Zillow

Фото: Zillow

Фото: Zillow

Фото: Zillow

Фото: Zillow

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