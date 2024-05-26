Дом семьи Кевина из фильма «Один дома» продают за 481 млн рублей

Журналисты издания NBC Chicago обратили внимание, что дом семьи Кевина из фильма «Один дома» был выставлен на продажу за $ 5,25 млн (~ 481 млн рублей). Здание, в котором происходили съёмки картины, расположено по адресу: штат Иллинойс, Уиннетка, Норт-Линкольн-авеню, 671.

До этого момента дом продавали всего два раза: первая сделка была заключена в 1980-х, а вторая — в 2012 году. Он построен из красного кирпича, вмещает пять спален, четыре ванные комнаты, зимний сад и отдельный гараж. Совокупная площадь здания составляет около 950 квадратных метров.

Примечательно, что в конце прошлого года сервис Zillow оценивал стоимость этого дом почти в $ 2,4 млн (~ 220 млн рублей), однако владельцы запросили сумму почти в два раза больше. Скорее всего, даже такая цена найдёт своего покупателя, поскольку среди фанатов оригинальной ленты наверняка найдутся настолько состоятельные люди.

Премьера комедии «Один дома» состоялась в 1990 году. На момент выхода фильма Маколею Калкину было около 10 лет. Прошедшим летом актёру исполнилось уже 43 года.

Фотографии дома

Фото: Zillow

Фото: Zillow

Фото: Zillow

Фото: Zillow

Фото: Zillow