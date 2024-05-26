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Сборы «Кунг-фу Панды 4» превысили показатели третьей части серии

Сборы «Кунг-фу Панды 4» превысили показатели третьей части серии
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Недавно сборы мультфильма «Кунг-фу Панда 4» в мировом прокате превысили $ 537 млн. Такого результата анимационной ленте хватило, чтобы превысить показатели третьей части серии — она заработала только $ 521 млн.

Аналитики отмечают, что значительный вклад в общую кассу четвёртой «Кунг-фу Панды» внесли китайские зрители. В конце апреля стало известно, что совокупные сборы всей франшизы превысили отметку в $ 2 млрд. Это произошло спустя 16 лет после выхода первой части в 2008 году.

«Кунг-фу Панда 4» рассказывает о новых приключениях героя По, который стал главой Дoлины Мира и теперь должен выбрать следующего Воина Дракона. Однако его планам пытается помешать злая колдунья Хамелеон, которая умеет обращаться в побеждённых ею врагов.

Мультфильм «Кунг-фу Панда 4» показывают в кинотеатрах России с 14 марта.

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