Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года

Поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года
Комментарии

Недавно журналисты издания Kuai Technology обратили внимание, что корпорация Microsoft обновила свою официальную страницу поддержки. В сообщении представители компании указали, что прекратят поддержку операционной системы Windows 10 уже через год — 14 октября 2025-го.

Начиная с 14 октября 2025 года Microsoft прекратит предоставлять обновления безопасности и техническую поддержку для Windows 10. При этом компьютеры пользователей продолжат работу в нормальном режиме.

В Microsoft рекомендуют всем пользователям операционной системы Windows 10, обладающим подходящим железом, как можно быстрее перейти на последнюю ОС — Windows 11.

Ожидается, что выход Windows 12 состоится в течение 2025 года. Точная дата пока не раскрывается.

Материалы по теме
Windows XP моментально заражается вирусами после подключения к интернету — исследование
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android