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Генри Кавилл точно не вернётся к роли Супермена

Генри Кавилл точно не вернётся к роли Супермена
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Прошедшей ночью известный актёр Генри Кавилл сообщил фанатам грустную новость. Он встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Во время встречи выяснилось, что Кавилл больше не вернётся к роли Супермена.

Сам актёр отметил, что уважает решение Ганна и Сафрана. По словам Кавилла, хотя ситуация грустная, нужно двигаться дальше. Также актёр подчеркнул, что принципы, которые продвигает Супермен, никогда не изменятся.

Актёр поблагодарил всех фанатов за поддержку и пожелал удачи Ганну в развитии новой киновселенной DC.

Фото: Соцсети Генри Кавилла

Примечательно, что Кавилл ушёл с роли Геральта из «Ведьмака», чтобы полностью посвятить себя подготовке к роли Супермена. В итоге криптонца играть Кавилл не будет, как и Геральта.

Кто теперь сыграет Супермена, неизвестно, но у Ганна на персонажа большие планы. Судя по всему, нового актёра нам озвучат ещё не скоро.

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