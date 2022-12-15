Генри Кавилл точно не вернётся к роли Супермена

Прошедшей ночью известный актёр Генри Кавилл сообщил фанатам грустную новость. Он встретился с Джеймсом Ганном и Питером Сафраном. Во время встречи выяснилось, что Кавилл больше не вернётся к роли Супермена.
Сам актёр отметил, что уважает решение Ганна и Сафрана. По словам Кавилла, хотя ситуация грустная, нужно двигаться дальше. Также актёр подчеркнул, что принципы, которые продвигает Супермен, никогда не изменятся.
Актёр поблагодарил всех фанатов за поддержку и пожелал удачи Ганну в развитии новой киновселенной DC.
Фото: Соцсети Генри Кавилла
Примечательно, что Кавилл ушёл с роли Геральта из «Ведьмака», чтобы полностью посвятить себя подготовке к роли Супермена. В итоге криптонца играть Кавилл не будет, как и Геральта.
Кто теперь сыграет Супермена, неизвестно, но у Ганна на персонажа большие планы. Судя по всему, нового актёра нам озвучат ещё не скоро.
- 15 декабря 2022
-
10:33
-
09:58
-
09:28
- 14 декабря 2022
-
21:39
-
21:20
-
21:16
-
21:12
-
20:47
-
20:08
-
19:47
-
19:35
-
19:05
-
18:41
-
18:35
-
17:58
-
17:53
-
17:39
-
17:25
-
17:07
-
16:40
-
16:32
-
16:03
-
16:01
-
15:58
-
15:35
-
15:33
-
15:07
-
15:00
-
14:52
-
14:16
-
14:12
-
13:42
-
13:16
-
13:10
-
12:43