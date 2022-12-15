Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В обновлённом «Ведьмаке 3» можно погладить лошадь Геральта — Плотву

В обновлённом «Ведьмаке 3» можно погладить Плотву
Комментарии

14 декабря состоялся релиз обновлённой версии «Ведьмака 3». Помимо фоторежима, улучшенной графики, современных технологий и прочего, также появилась одна малозаметная функция. Её, к слову, не хватало в обычной игре.

В Сети обратили внимание, что теперь Геральт может погладить свою лошадь, Плотву. Ведьмак подходит к животному и проводит рукой по гриве. Теперь Плотва точно стала любимым животным Геральта. Фрагмент можно посмотреть ниже.

Некстген-версия «Ведьмака 3» доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Загрузить обновлённую версию могут бесплатно все владельцы оригинальной игры, но в России с этим есть проблемы. Если проект куплен у вас в цифре, то обновиться никак не получится. Если же игра куплена на диске, то получить обновлённую версию можно через другой регион.

Новость по теме
CD Projekt уже работает над устранением багов обновлённого «Ведьмака 3» на ПК
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022