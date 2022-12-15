В обновлённом «Ведьмаке 3» можно погладить Плотву

14 декабря состоялся релиз обновлённой версии «Ведьмака 3». Помимо фоторежима, улучшенной графики, современных технологий и прочего, также появилась одна малозаметная функция. Её, к слову, не хватало в обычной игре.

В Сети обратили внимание, что теперь Геральт может погладить свою лошадь, Плотву. Ведьмак подходит к животному и проводит рукой по гриве. Теперь Плотва точно стала любимым животным Геральта. Фрагмент можно посмотреть ниже.

Некстген-версия «Ведьмака 3» доступна на ПК, PS5 и Xbox Series. Загрузить обновлённую версию могут бесплатно все владельцы оригинальной игры, но в России с этим есть проблемы. Если проект куплен у вас в цифре, то обновиться никак не получится. Если же игра куплена на диске, то получить обновлённую версию можно через другой регион.