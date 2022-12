Журнал Empire назвал лучшие игры 2022 года. На втором месте — интерактивное кино

Издание Empire опубликовало свой топ лучших игр 2022 года. Журналисты сошлись на том, что Elden Ring — главная игра этого года. А тепло встреченный аудиторией интерактивный фильм Immortality занял вторую строчку, на третьей — God of War: Ragnarok. В чарт также вошли The Last of Us (ремейк), Marvel’s Midnight Suns, Xenoblade Chronicles 3, Horizon Forbidden West и другие популярные проекты.

Ранее Elden Ring стала игрой 2022 года по версии The Game Awards и Golden Joystick Awards 2022.

Топ-20 лучших игр года по версии издания Empire

Elden Ring. Immortality. God of War: Ragnarok. The Last of Us: Part 1 Marvel’s Midnight Suns. Pokemon Legends: Arceus. Stray. Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Xenoblade Chronicles 3. Horizon Forbidden West. Tunic. Total War: Warhammer 3. A Plague Tale: Requiem. Kirby And The Forgotten Land. The Callisto Protocol. Nintendo Switch Sports. Sifu. Warhammer 40,000: Chaos Gate — Daemonhunters Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion. The Quarry.