Свежий патч The Callisto Protocol снижает сложность самым неожиданным образом

Студия Striking Distance продолжает улучшать The Callisto Protocol. Команда выпустила свежий патч, который увеличил производительность, улучшил локализацию и добавил синхронизацию трофеев PS4 с PSN.

Ещё одним небольшим, но важным нововведением стало ускорение лечения и ускорение смены оружия. Это будет особенно полезно в бою, когда нужно быстро изменить тактику и подлечиться. По словам блогерши Suzi Hunter, трудно поверить в то, что во время битвы с финальным боссом можно успеть подлечиться.

Вдобавок ко всему теперь можно пропускать сцены смерти. Они, конечно, зрелищные, но могут начать надоедать.

Фото: Twitter

Я подлечилась во время битвы с финальным боссом, я не могу в это поверить! А ещё можно пропускать сцены смерти.

Апдейт уже доступен на всех платформах. В саму The Callisto Protocol можно поиграть на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.