Философские рассуждения в первом трейлере фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
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Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. До этого выходили лишь мелкие промо-материалы вроде постеров и тизера.
На протяжении всего ролика герой Киллиана Мёрфи рассуждает о самой сути ядерной бомбы и о её применении. Напомним, Мёрфи сыграл Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом» ядерной бомбы. Помимо Мёрфи в ролике показали и других актёров.
Ранее Нолан рассказал, что воссоздал для ленты настоящий ядерный взрыв, чтобы добиться большего эффекта и не прибегать к помощи графики.
Вместе с Мёрфи в ленте сыграли Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Дэйн Дехаан и Густаф Скарсгард.
Премьера ленты намечена на 21 июля 2023 года.
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