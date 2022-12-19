Философские рассуждения в первом трейлере фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. До этого выходили лишь мелкие промо-материалы вроде постеров и тизера.

На протяжении всего ролика герой Киллиана Мёрфи рассуждает о самой сути ядерной бомбы и о её применении. Напомним, Мёрфи сыграл Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом» ядерной бомбы. Помимо Мёрфи в ролике показали и других актёров.

Ранее Нолан рассказал, что воссоздал для ленты настоящий ядерный взрыв, чтобы добиться большего эффекта и не прибегать к помощи графики.

Вместе с Мёрфи в ленте сыграли Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Дэйн Дехаан и Густаф Скарсгард.



Премьера ленты намечена на 21 июля 2023 года.