Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Философские рассуждения в первом трейлере фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана

Философские рассуждения в первом трейлере фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
Комментарии

Universal Pictures опубликовала первый трейлер фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. До этого выходили лишь мелкие промо-материалы вроде постеров и тизера.

На протяжении всего ролика герой Киллиана Мёрфи рассуждает о самой сути ядерной бомбы и о её применении. Напомним, Мёрфи сыграл Роберта Оппенгеймера, которого называют «отцом» ядерной бомбы. Помимо Мёрфи в ролике показали и других актёров.

Ранее Нолан рассказал, что воссоздал для ленты настоящий ядерный взрыв, чтобы добиться большего эффекта и не прибегать к помощи графики.

Вместе с Мёрфи в ленте сыграли Мэтт Деймон, Роберт Дауни-младший, Флоренс Пью, Рами Малек, Дэйн Дехаан и Густаф Скарсгард.

Премьера ленты намечена на 21 июля 2023 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022