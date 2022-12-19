Huawei закроет своё крупное подразделение в России

Rитайский производитель электроники Huawei закрывает в РФ подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник на рынке.
Уже 1 января Huawei закроет подразделение Enterprise Business Group, которое отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, системы хранения данных, телекоммуникационное оборудование и др.) для корпоративных клиентов. Сотрудникам предложат перевестись в страны СНГ, другие же будут уволены.
Как отмечает источник, решение Huawei связано с рисками вторичных санкций, так как оборудование может использоваться в госсекторе. По его словам, продукция, ввезённая через параллельный импорт, может иметь ограничение в работе софта для региона, поэтому присутствие Huawei на рынке ИКТ-решений «постепенно будет сокращаться».
Что касается бизнеса продаж потребительской электроники (смартфоны, ноутбуки и другая техника), то уходить из России Huawei всё же не планирует. В самой компании информацию не комментировали.
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