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Коренные американцы призывают бойкотировать «Аватар 2» из-за расизма

Коренные американцы призывают бойкотировать «Аватар 2» из-за расизма
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Коренные американские народы призывают зрителей бойкотировать фильм «Аватар: Путь воды». Они обвиняют Джеймса Кэмерона и его команду в том, что они демонстрируют в сиквеле культурную апроприацию и расизм.

Художница из племени навахо и сопредседатель организации Indigenous Pride Los Angeles Юэ Бегай уверяет, что Кэмерон хоть и презентует коренных жителей планеты Пандора в положительном ключе, но их судьбы постановщик «доверил белым людям». Ещё Бегай расстроил тот факт, что в картине нет ни одного представителя индейских племён.

Присоединяйтесь к аборигенам и другим группам коренных народов по всему миру в бойкотировании этого ужасного и расистского фильма.
Движение коренных американцев по бойкотированию «Аватара» возникло ещё в 2009 году — после выхода первой части.

«Аватар: Путь воды» собрал по миру уже больше $ 500 млн. С 22 декабря фильм начнут показывать и в России.

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