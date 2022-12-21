Джеймс Кэмерон объяснил, почему решил снимать «Аватара 2» и «Аватара 3» вместе

Ещё до старта полноценного производства «Аватара: Путь воды» Джеймс Кэмерон объявил, что планирует снимать вторую, третью и частично четвёртую части параллельно. Как оказалось, дело здесь не только в уменьшении затрат, но и в старении актёров.
Дело в том, что в «Аватаре 2» появилось много молодых актёров, которые к старту теоретического производства сиквелов сильно повзрослели. Сам Кэмерон сравнивает эффект с «Очень странными делами», где уже довольно взрослые люди всё ещё отыгрывают подростков.
В противном случае вы получите — я люблю «Очень странные дела» — но вы получите эффект «Очень странных дел», когда герои должны быть школьниками, но при этом они выглядят на все 27 лет. Вы знаете, я люблю этот сериал. В этом нет ничего страшного, это ведь обычное подавление недоверия, но сами понимаете.
Самое интересное, что в случае с «Аватаром: Путь воды» одну из дочерей Джейка по имени Кири играет 73-летняя Сигурни Уивер. Судя по всему, на это Кэмерон просто закрывает глаза, ведь речь идёт о его любимой актрисе.
«Аватар: Путь воды» собрал по миру уже больше $ 500 млн. С 22 декабря фильм начнут показывать и в России.
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