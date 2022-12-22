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В третьем сезоне «Ведьмака» с Генри Кавиллом достойно попрощаются

В третьем сезоне «Ведьмака» с Генри Кавиллом достойно попрощаются
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Генри Кавилл покинет сериал «Ведьмак» после третьего сезона. С четвёртого сезона шоу играть Геральта будет Лиам Хемсворт. В честь этого в третьем сезоне устроят героические проводы Кавилла. Об этом рассказала шоураннер Лорен Шмидт-Хисрих.

По её словам, Кавилл очень многое дал этому сериалу, поэтому попрощаться с ним в уважительной манере будет правильным решением. Изначально никаких проводов не было, поскольку на тот момент ещё никто не знал, что Кавилл покинет шоу. В итоге сценарий решили немного изменить.

Генри так много дал этому шоу, и мы хотим должным образом попрощаться с ним. Интересно, что третий сезон, на мой взгляд, ближе всех подошёл к адаптации книг. Очевидно, что мы не сможем перенести каждую страницу «Часа Презрения», но эта книга дала нам очень много важных моментов.
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Третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом выйдет в 2023 году.

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