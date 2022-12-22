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12 млрд часов и 50 млн новых игроков. Blizzard подвела итоги 2022 года

12 млрд часов и 50 млн новых игроков. Blizzard подвела итоги 2022 года
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Blizzard подвела собственные итоги года. Компания похвалилась тем, что в 2022-м она выпустила мобильную Diablo: Immortal, сиквел Overwatch, и масштабное расширение World of Warcraft: Dragonflight. Она также напомнила, что 6 июня 2023 года состоится премьера Diablo 4.

«Близзы» отметили, что в 2022-м геймеры провели в их играх более около 12 млрд часов, а к комьюнити компании присоединились 50 млн новых игроков. Blizzard заявила, что такие достижения были бы невозможны без энтузиазма сотрудников.

Компания также отметила, что она продолжает активную работу по улучшению условий работы сотрудников. В 2022-м число женщин и небинарных персон в студии выросло с 22% до 25%, а этнических меньшинств — с 34% до 36%.

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