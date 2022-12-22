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Около 75% геймеров поддерживают сделку Microsoft и Activision Blizzard

Около 75% геймеров поддерживают сделку Microsoft и Activision Blizzard
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Пару месяцев назад британский антимонопольный регулятор провёл опрос среди игроков на тему того, стоит ли Microsoft поглощать Activision Blizzard. Было просмотрено около 2,1 тыс. писем. Из них около 75% геймеров выступили за сделку.

Некоторая часть респондентов так и не ответила на вопрос, поскольку не знает, станет ли от поглощения лучше. Притом почти 20% писем не рассматривались, поскольку в них содержались оскорбления и невнятные слова.

Те, кто поддерживает сделку, отмечают, что Microsoft с помощью покупки сможет лучше конкурировать с Sony и Nintendo, которые на данный момент лидируют на рынке. Также игроки ещё раз напомнили, что Microsoft предложила Sony и Nintendo отличные условия по сохранению Call of Duty.

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Среди опасений есть мнения, что после покупки Activision Blizzard Microsoft может скупить и другие крупные компании вроде Ubisoft, что в дальнейшем сделает ситуацию только хуже. К тому же Microsoft владеет огромным рынком ПК на Windows.

Ожидается, что в случае одобрения сделка завершится в июне 2023 года. Sony продолжает открыто выступать против поглощения, боясь потерять Call of Duty.

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