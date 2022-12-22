Около 75% геймеров поддерживают сделку Microsoft и Activision Blizzard

Пару месяцев назад британский антимонопольный регулятор провёл опрос среди игроков на тему того, стоит ли Microsoft поглощать Activision Blizzard. Было просмотрено около 2,1 тыс. писем. Из них около 75% геймеров выступили за сделку.

Некоторая часть респондентов так и не ответила на вопрос, поскольку не знает, станет ли от поглощения лучше. Притом почти 20% писем не рассматривались, поскольку в них содержались оскорбления и невнятные слова.

Те, кто поддерживает сделку, отмечают, что Microsoft с помощью покупки сможет лучше конкурировать с Sony и Nintendo, которые на данный момент лидируют на рынке. Также игроки ещё раз напомнили, что Microsoft предложила Sony и Nintendo отличные условия по сохранению Call of Duty.

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Среди опасений есть мнения, что после покупки Activision Blizzard Microsoft может скупить и другие крупные компании вроде Ubisoft, что в дальнейшем сделает ситуацию только хуже. К тому же Microsoft владеет огромным рынком ПК на Windows.

Ожидается, что в случае одобрения сделка завершится в июне 2023 года. Sony продолжает открыто выступать против поглощения, боясь потерять Call of Duty.