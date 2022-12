Основатель Linkin Park записал кавер на трек из World of Warcraft

Один из основателей и вокалист культовой группы Linkin Park записал и выпустил кавер на песню Arthas, My Son из масштабного расширения World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic. Трек звучит в лучших традициях коллектива. Blizzard опубликовала его на официальном YouTube-канале World of Warcraft.

Wrath of the Lich King Classic вышел 26 сентября. Это второе дополнение для World of Warcraft, рассказывающее про падшего принца Артаса Менетила. В 2019 году Blizzard начала перевыпуск дополнений с подзаголовком Classic — они позволяют игрокам вернуться во времена выхода оригинальной игры, то есть до выхода остальных крупных расширений.

Осенью в Китае для рекламы World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic решили привлечь несколько милых котиков и кошек. В финале ролика один из пушистых игроков становится Королём-личем, который правит землями Нордскола.