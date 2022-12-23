Мультсериал Dragon Age: Absolution может получить продолжение

Судьба мультсериала Dragon Age: Absolution ещё не решена. Шоураннер сериала Майргрид Скотт и исполнительный продюсер Джон Эпле заявили, что второй сезон вполне может выйти. Но зелёный свет ему пока не дали.

Мэйрид Скотт очень хочет продолжить историю Мириам и её друзей. Финал первого сезона раскрыл главного антагониста, который стоял за ограблением. Но сюжет создатели не завершили. Теоретически его можно развить в продолжении. Скотт пока не готова точно сказать, увидит ли оно вообще свет.

Авторы также заявили, что во время работы над мультсериалом они опирались на канон оригинальных игр. Они показали только те события, которые обошли стороной игры серии Dragon Age. Зрители и журналисты приняли мультсериал довольно прохладно. На IMDb средний бал шоу составляет 6,4 балла из 10.