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На эмуляторе PS3 теперь запускаются все игры консоли

На эмуляторе PS3 теперь запускаются все игры консоли
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Разработчики программы RPCS3, с помощью которой можно запускать через ПК игры для PS3, сообщили, что теперь через эмулятор можно поиграть в абсолютно все проекты консоли. Ранее у многих игр был чёрный экран, но сейчас его нет. Лишь некоторые тайтлы не работают дальше главного меню.

Авторы эмулятора отметили, что вкладка Nothing в их собственном разделе теперь насчитывает ноль игр. В раздел попадали проекты, которые при запуске выдавали ошибку или сразу вылетали. Также разработчики поздравили всех с наступающими праздниками.

Фото: RPCS3

RPCS3 — самый лучший из известных эмуляторов PS3. С помощью него можно поиграть, например, в Red Dead Redemption или в inFamous 2.

Скачать эмулятор PS3 можно бесплатно через сайт разработчиков.

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