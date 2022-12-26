RTX 4070 Ti оказалась мощнее RTX 3090 TI в синтетическом тесте

Кажется, выход NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti всё ближе и ближе. На днях видеокарту протестировали в бенчмарке OctaneBench, где она набрала 725 баллов. Для сравнения — RTX 3090 Ti набрала там 688 баллов, а RTX 4080 — 928.
Таким образом, в синтетических тестах новинка оказалась мощнее флагмана прошлого поколения, однако заметно уступает более мощной RTX 4080. При этом результаты в играх могут быть несколько иные, поскольку OctaneBench тестирует именно параллельные вычисления CUDA-ядер. Впрочем, по нему можно представить примерную мощность новинки.
Полноценный анонс GeForce RTX 4070 Ti должен состояться на выставке CES 2023 в самом начале января. Точные характеристики видеокарты до сих пор неизвестны. По данным из разных источников, 4070 Ti — ранее отменённая RTX 4080 на 12 ГБ.
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