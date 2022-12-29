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Стримерша Pokimane хочет ужесточить наказание за месть с помощью откровенных фото и видео

Стримерша Pokimane хочет ужесточить наказание за месть с помощью откровенных фото и видео
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Недавно популярная стримерша Имане Pokimane Анис во время прямой трансляции рассказала, что хотела бы ужесточить наказание за месть с помощью порно. Это такое явление, когда молодые люди после расставания начинают публиковать пикантные фотографии друг друга.

По словам Pokimane, некоторые её зрители рассказывали подобные истории. От подобного стримерша приходит в ужас и готова предпринять меры, чтобы такого не было.

Есть некоторые компании, в которые я хочу обратиться. Точнее, не компании, а организации, которые занимаются подобным. Я хочу стать тем человеком, который сможет помочь. Если вы хотите выдвинуть какой-то законопроект, то нужно выступить перед политиками и убедить их в том, что это важно. Я так и хочу сделать.

Ранее стример Хасан Пайкер отметил, что законы против «порномести» есть почти в каждом штате США, но регулировать это очень сложно. Если вводить наблюдение за каждым устройством, то это будет нарушением конфиденциальности.

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Заглавное фото: Из личного архива Pokimane

Источник: «Чемпионат»

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