Стримерша Pokimane хочет ужесточить наказание за месть с помощью откровенных фото и видео
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Недавно популярная стримерша Имане Pokimane Анис во время прямой трансляции рассказала, что хотела бы ужесточить наказание за месть с помощью порно. Это такое явление, когда молодые люди после расставания начинают публиковать пикантные фотографии друг друга.
По словам Pokimane, некоторые её зрители рассказывали подобные истории. От подобного стримерша приходит в ужас и готова предпринять меры, чтобы такого не было.
Есть некоторые компании, в которые я хочу обратиться. Точнее, не компании, а организации, которые занимаются подобным. Я хочу стать тем человеком, который сможет помочь. Если вы хотите выдвинуть какой-то законопроект, то нужно выступить перед политиками и убедить их в том, что это важно. Я так и хочу сделать.
Ранее стример Хасан Пайкер отметил, что законы против «порномести» есть почти в каждом штате США, но регулировать это очень сложно. Если вводить наблюдение за каждым устройством, то это будет нарушением конфиденциальности.
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