Актёры из «Аватара 2» рассказали об удивительных съёмках картины

Съёмки в «Аватаре 2» сделали актёров, продюсеров и режиссёра не просто командой, а настоящей семьёй. Авторы картины выпустили ролик, в котором они показали внутреннюю кухню и рассказали о процессе создания сиквела.
Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет и другие актёры поделились своим опытом съёмок. Уивер напомнила, что благодаря новейшим технологиям она смогла сыграть 14-летнюю героиню. 73-летняя актриса отметила, что ей было приятно вернуться в этот прекрасный возраст. Джеймс Кэмерон заявил, что, несмотря на компьютерную графику, гораздо важнее настоящие эмоции героев, которые умело транслируют актёры.
На днях «Аватару: Путь воды» покорился $ 1 млрд. На это фильму потребовалось 12 дней. Лента вошла в тройку самых кассовых картин 2022 года и обогнала сиквел «Доктора Стрэнджа».
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