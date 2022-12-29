Продажи видеокарт рухнули до минимума за 20 лет. Майнинг уже в прошлом

Во время расцвета пандемии COVID-19 в 2020 году спрос на видеокарты был рекордно высок. Но в этом году продажи графических процессоров сильно просели. Спрос на них упал в том числе потому, что с них больше нельзя добывать криптовалюту (Ethereum).
В этом году AMD, Intel и NVIDIA поставили около 14 млн отдельных видеокарт для ПК и ноутбуков — это на 42% меньше, чем в 2021-м. При этом поставки интегрированных графических ускорителей только в третьем квартале 2022-го превысили 61,5 млн единиц.
За третий квартал 2022-го поставки дискретных видеокарт составили 6,9 млн единиц. Таких низких продаж не наблюдалось с третьего квартала 2005-го. Получается, что продажи встраиваемых видеоускорителей достигли 20-летнего минимума.
График продаж дискретных видеокарт с 2014 по 2022 год
Фото: Jon Peddie
Несмотря на падение спроса, NVIDIA удалось не только остаться на плаву, но и заметно укрепить позиции на рынке. В этом году доля рынка дискретных видеокарт компании составила 86% — это самый высокий показатель за всю её историю. При этом доля AMD просела до 10%, а Intel — до 4%.
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