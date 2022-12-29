Источник: RTX 4070 Ti решили продавать дешевле из-за плохих продаж RTX 4080
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Источники издания Wccftech сообщают, что NVIDIA решила снизить стоимость грядущей видеокарты GeForce RTX 4070 Ti. Если раньше её планировали продавать по цене отменённой RTX 4080 в $ 899, то теперь ценник якобы установлен на отметке в $ 799 (около 58 тыс. рублей).
Пока неясно, по какой причине NVIDIA вдруг решила снизить стоимость своей новинки. Скорее всего, дело в том, что RTX 4080 на 16 ГБ продаётся куда ниже ожиданий компании, а флагманскую 4090 при этом буквально сметают с полок.
Полноценный анонс NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti должен состояться 3 января. Продажи новинки должны начаться уже 5-го числа. Ранее RTX 4070 Ti прошла первые синтетические тесты, в которых она оказалась мощнее прошлого флагмана RTX 3090 Ti на 5%.
Новость по темеRTX 4070 Ti оказалась мощнее RTX 3090 TI в синтетическом тесте
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