Источник: RTX 4070 Ti решили продавать дешевле из-за плохих продаж RTX 4080

Источники издания Wccftech сообщают, что NVIDIA решила снизить стоимость грядущей видеокарты GeForce RTX 4070 Ti. Если раньше её планировали продавать по цене отменённой RTX 4080 в $ 899, то теперь ценник якобы установлен на отметке в $ 799 (около 58 тыс. рублей).

Пока неясно, по какой причине NVIDIA вдруг решила снизить стоимость своей новинки. Скорее всего, дело в том, что RTX 4080 на 16 ГБ продаётся куда ниже ожиданий компании, а флагманскую 4090 при этом буквально сметают с полок.

Полноценный анонс NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti должен состояться 3 января. Продажи новинки должны начаться уже 5-го числа. Ранее RTX 4070 Ti прошла первые синтетические тесты, в которых она оказалась мощнее прошлого флагмана RTX 3090 Ti на 5%.