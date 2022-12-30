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Видеокарта RTX 4070 Ti доберётся до России в начале января

Видеокарта RTX 4070 Ti доберётся до России в начале января
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Российский ритейлер DNS объявил, что новая видеокарта NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti доберётся до РФ в самое ближайшее время. Чип можно будет предзаказать уже 6 января 2023 года — прямо на следующий день после даты мирового запуска, которая сейчас известна лишь от инсайдеров в мире железа. Купить видеокарту можно будет начиная с 8:00 мск.

Пока неясно, насколько большая партия RTX 4070 Ti поступит в продажу, однако недавние видеокарты от AMD можно было купить даже спустя несколько часов после старта карусели, а уже в январе ритейлер ожидает прибытия второй партии чипов.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti до сих пор не анонсирована. Полноценная презентация чипа ожидается 3 января, а технические характеристики должны быть идентичны отменённой RTX 4080 на 12 ГБ.

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