Бывший ремейк Resident Evil 2 бесплатно дарят в GOG

В цифровом магазине GOG стартовала бесплатная раздача хоррора Daymare: 1998. Пугающий экшен могут забрать и в России — прямо в магазине.

Изначально Daymare: 1998 создавалась как любительский ремейк Resident Evil 2 Reborn. Но с подачи юристов Capcom проект пришлось свернуть. Авторы не расстроились, и из наработок они создали уникальную игру, которая во многом похожа на проекты цикла Resident Evil.

Daymare: 1998 вышла на ПК в 2019 году. Хоррор на релизе приняли сдержанно — на агрегаторе Metacritic средний балл от критиков составил 62 из 100, а от пользователей — 6,8 из 10.

Портал IGN недавно назвал ремейк Resident Evil 2 лучшим ремейком в истории игровой индустрии. На второй строчке оказалась первая часть переосмысления Final Fantasy 7.