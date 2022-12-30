Бывший ремейк Resident Evil 2 бесплатно дарят в GOG
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В цифровом магазине GOG стартовала бесплатная раздача хоррора Daymare: 1998. Пугающий экшен могут забрать и в России — прямо в магазине.
Изначально Daymare: 1998 создавалась как любительский ремейк Resident Evil 2 Reborn. Но с подачи юристов Capcom проект пришлось свернуть. Авторы не расстроились, и из наработок они создали уникальную игру, которая во многом похожа на проекты цикла Resident Evil.
Daymare: 1998 вышла на ПК в 2019 году. Хоррор на релизе приняли сдержанно — на агрегаторе Metacritic средний балл от критиков составил 62 из 100, а от пользователей — 6,8 из 10.
Портал IGN недавно назвал ремейк Resident Evil 2 лучшим ремейком в истории игровой индустрии. На второй строчке оказалась первая часть переосмысления Final Fantasy 7.
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