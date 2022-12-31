Авторы «Дома дракона» — о втором сезоне сериала: вы не будете разочарованы

Первый сезон «Дома дракона» отгремел совсем недавно, и продолжение должно поднять ставки сериала на новые высоты. В книгах Джорджа Мартина именно смерть Люцериса Велариона приводит к настоящей борьбе за трон. Одну из главных ролей в противостоянии сыграли два персонажа под позывными «Кровь» и «Сыр» — сценаристы уже подтвердили, что эти герои также появятся и в сериале, следуя канону оригинальных произведений.

При этом создатели намекнули, что в сериале герои сыграют несколько другую роль, однако зрители точно «не будут разочарованы». По крайней мере, об этом заявила сценаристка Сара Хесс.

Сейчас мы пишем финал второго сезона. Думаю, что вы не будете разочарованы.

Съёмки второго сезона «Дома дракона» стартуют в 2023 году. Премьера продолжения состоится в 2024-м.