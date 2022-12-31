Культовая «Готика 2» может выйти на Nintendo Switch

Официальный аккаунт серии Gothic в «Твиттере» опубликовал обращение к фанатам серии. Разработчики поблагодарили за невероятную поддержку, поздравили с Новым годом и опубликовали фото, на котором можно увидеть запущенную «Готику 2» на Nintendo Switch. Сейчас игра доступна только на ПК, но, видимо, скоро всё изменится.

«Готика 2» на Nintendo Switch Фото: Twitter

Судя по всему, таким образом авторы намекнули на то, что одна из самых популярных ролевых игр в истории доберётся до портативной консоли от Nintendo. При этом сами разработчики напрямую ничего не подтверждали, однако выход сиквела, кажется, неизбежен. Пока неясно, ограничится ли порт только второй частью или на Switch выйдет сразу несколько частей «Готики».

В данный момент студия Alkimia Interactive работает над ремейком первой Gothic. Дата выхода проекта по-прежнему неизвестна.