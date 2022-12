В новой The Legend of Zelda будут онлайн-элементы и кооператив

Прямо под Новый год сотрудники итальянского подразделения Gamestop получили первые промоматериалы The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom — сиквела культовой Breath of the Wild. Одним из подобных баннеров поделился пользователь 4chan, на что обратили внимание в фанатской группе Nintendo.

Итальянский баннер Tears of the Kingdom Фото: 4chan

Так, на скриншоте описываются онлайн-элементы Tears of the Kingdom, которые будут доступны подписчикам Nintendo Switch Online. Сюда входят кооперативный режим Shared Exploration, в котором можно будет исследовать подземелья совместно с другими игроками, обмен ресурсами и текстовыми сообщениями, облачные сохранения, эксклюзивные сокровища и многое другое.

Судя по всему, «Слёзы королевства» будут во многом опираться на онлайн-составляющую. Всеми деталями Nintendo должна поделиться совсем скоро, ведь релиз игры должен состояться 12 мая эксклюзивно на Switch.