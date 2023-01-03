Российский состав Cloud9 по CS:GO готов сделать первую замену за 2,5 года
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Авторитетный портал HLTV со ссылкой на свои источники подтвердил слухи о том, что российский состав клуба Cloud9 по шутеру Counter-Strike: Global Offensive готов пойти на изменения перед новым сезоном.
По данным наших коллег, рифлера Тимофея interz Якушина в основном ростере может заменить Тимур buster Телепов, ранее выступавший за AVANGAR и Virtus.pro.
Команда планирует выступить в обновлённом виде уже на IEM Katowice 2023, который начнётся 31 января.
Возможный состав Cloud9 на IEM Katowice 2023:
- Владислав nafany Горшков;
- Дмитрий sh1ro Соколов;
- Абай HObbit Хасенов;
- Тимур buster Телепов;
- Сергей Ax1Le Рыхторов.
Если замена произойдёт, то она станет первой для команды с июля 2020 года — тогда вместо молодого Антона supra Чернобай коллектив, тогда ещё выступающий за «молодёжку» Gambit, сделал выбор в пользу HObbit.
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