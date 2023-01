Elden Ring получила премию «Игра года» 324 раза — это новый рекорд

Пользователь ResetEra под ником BrickArts295 выяснил, какие проекты получали звание «Игра года» чаще всего. Он учёл и мнения самых разных изданий, и пользовательские голосования на различных порталах.

Абсолютным лидером стала Elden Ring. Ролевое приключение от FromSoftware получило 324 награды «Игра года». The Last of Us: Part 2 стала второй самой признаваемой игрой — журналисты и игроки присвоили ей 322 главных приза.

По словам аналитика, Elden Ring в общей сложности получила 281 награду «Игра года» от профильных СМИ и 43 приза от игроков, участвующих в опросах. God of War Ragnarok стала второй среди самых признаваемых игр 2022 года, на третьем месте — Immortality.

Топ-9 игр, получивших наибольшее количество наград «Игра года» в 2022 году:

Elden Ring — 324 победы (281 от СМИ и 43 от игроков); God of War Ragnarok — 74 победы (60 от СМИ и 14 от игроков); Immortality — шесть побед (все от СМИ); Pentiment — четыре победы (все от СМИ); Xenoblade Chronicles 3 — четыре победы (три от СМИ и одна от игроков); A Plague Tale: Requiem — три победы (все от СМИ); Citizen Sleeper — три победы (все от СМИ); Vampire Survivors — три победы (все от СМИ); Horizon Forbidden West — три победы (две от СМИ и одна от игроков.