Elden Ring получила премию «Игра года» 324 раза — это новый рекорд
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Пользователь ResetEra под ником BrickArts295 выяснил, какие проекты получали звание «Игра года» чаще всего. Он учёл и мнения самых разных изданий, и пользовательские голосования на различных порталах.
Абсолютным лидером стала Elden Ring. Ролевое приключение от FromSoftware получило 324 награды «Игра года». The Last of Us: Part 2 стала второй самой признаваемой игрой — журналисты и игроки присвоили ей 322 главных приза.
По словам аналитика, Elden Ring в общей сложности получила 281 награду «Игра года» от профильных СМИ и 43 приза от игроков, участвующих в опросах. God of War Ragnarok стала второй среди самых признаваемых игр 2022 года, на третьем месте — Immortality.
Топ-9 игр, получивших наибольшее количество наград «Игра года» в 2022 году:
- Elden Ring — 324 победы (281 от СМИ и 43 от игроков);
- God of War Ragnarok — 74 победы (60 от СМИ и 14 от игроков);
- Immortality — шесть побед (все от СМИ);
- Pentiment — четыре победы (все от СМИ);
- Xenoblade Chronicles 3 — четыре победы (три от СМИ и одна от игроков);
- A Plague Tale: Requiem — три победы (все от СМИ);
- Citizen Sleeper — три победы (все от СМИ);
- Vampire Survivors — три победы (все от СМИ);
- Horizon Forbidden West — три победы (две от СМИ и одна от игроков.
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